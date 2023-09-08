В Орловской области стартовали выборы губернатора

Также орловцы выберут депутатов муниципальных собраний.

Как информирует избирком Орловской области, голосование пройдёт 8, 9 и 10 сентября. Прийти на избирательные участки можно с 8 до 20 часов.

В области сформировано 682 участка. Все они открылись сегодня утром. Уточнить адрес своего участка можно по ссылке.

На пост губернатора претендуют трое кандидатов – действующий глава Андрей Клычков (КПРФ), Светлана Ковалёва («Новые люди») и Владислав Числов (ЛДПР). Также в 16 муниципальных районах выберут 26 депутатов местных собраний.

В этом году впервые принять участие в выборах смогут 13918 орловских избирателей.

ИА «Орелград»