В Орловской области стартовали выборы губернатора

8.9.2023 | 11:09 Важное, Новости, Политика

Также орловцы выберут депутатов муниципальных собраний.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Как информирует избирком Орловской области, голосование пройдёт 8, 9 и 10 сентября. Прийти на избирательные участки можно с 8 до 20 часов.

В области сформировано 682 участка. Все они открылись сегодня утром. Уточнить адрес своего участка можно по ссылке.

На пост губернатора претендуют трое кандидатов – действующий глава Андрей Клычков (КПРФ), Светлана Ковалёва («Новые люди») и Владислав Числов (ЛДПР). Также в 16 муниципальных районах выберут 26 депутатов местных собраний.

В этом году впервые принять участие в выборах смогут 13918 орловских избирателей.

ИА «Орелград»


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