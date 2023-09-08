Найден мальчик, пропавший в Сосковском районе

8.9.2023 | 10:30 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Фото: obl1.ru

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Напомним, что мальчику 13 лет.

Выяснилось, что он находится на территории областного центра. Перед этим его в последний раз видели 2-го сентября в деревне Моргаевка. Ребёнок вышел из хозпостройки и не вернулся ни обратно, ни домой.

Следственный комитет, в соответствии с законом, возбудил уголовное дело по статье «убийство» и начал поиски. В этом СК помогали полиция и волонтёры.

В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства исчезновения мальчика. «Первый Областной» сообщает, что перед своим уходом он пас домашнюю скотину, помогая своему дяде. Открытых намерений менять или покидать место жительства и пребывания мальчик не высказывал.

«Следственное управление СК России по Орловской области выражает огромную благодарность всем, кто, не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшего», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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