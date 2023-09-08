Лежачий орловец умудрился поколотить полицейского

Инцидент произошел во время семейного скандала.

Вступило в силу решение Глазуновского районного суда, рассмотревшего уголовное дело в отношении ранее не судимого местного жителя. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый сам заявил такое ходатайство, полностью признав свою вину. Суд установил, что он совершил преступление против порядка управления.

Из материалов дела следует, что около девяти часов вечера в дежурную часть позвонила встревоженная женщина. Она заявила, что ее нетрезвый муж дома ведет себя агрессивно и угрожает ее зарезать. Женщина реально опасалась за свою жизнь и просила полицию ей помочь. На место происшествия отправился участковый. Дверь ему открыла женщина.

Полицейский прошел в коридор, представился и предложил хозяину дома предъявить документы, удостоверяющие личность. В ходе проверки документов оказалось, что мужчина проживает без регистрации, тем самым он уже совершает административное правонарушение. Полицейский предложил ему проследовать в ОМВД для его проверки по справочно-регистрационным учетам, установления всех обстоятельств семейно-бытового конфликта и составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 19.15.1 КоАП РФ.

В ответ на это нетрезвый гражданин начал вести себя агрессивно, а именно стал выражаться грубой нецензурной бранью и попытался ударить свою супругу. После этого участковый повалил его на пол и начал «сдерживать, присев ему на спину и удерживая его руки за спиной». Однако хулигана это не смутило. Сначала он пригрозил полицейскому расправой, сказав: «Я тебя зарежу!». Участковый воспринял данную угрозу как реальную. Затем лежавший на животе хулиган умудрился нанести ногами не менее пяти ударов по пояснице сидевшего на нем полицейского. Тем самым он применил к стражу порядка насилие, не опасное для жизни и здоровья, но причинил последнему физическую боль. А поскольку тот находился при исполнении, пинков хватило для возбуждения уголовного дела. Суд приговорил подсудимого к выплате штрафа в размере 45 тысяч рублей.

ИА «Орелград»