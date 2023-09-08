Под Орлом посетители пивбара украли вендинговый аппарат

Внимание нетрезвых посетителей привлекли «горы» жевательной резинки.

Решение по уголовному делу о довольно необычной краже вынес Орловский районный суд Орловской области. Дело было заведено на двух подельников, молодого человека и девушку. Оба ранее судимы не были. Органы предварительного расследования обвинили их в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (хищений чужого имущества). Из материалов дела следует, что парочка ночью находилась в баре «Море пива». Вероятно, за кружкой пенного у нее и возник преступный умысел.

Парень и девушка договорились о совместном хищении вендингового аппарата по продаже жевательных резинок и игрушек «Прыгуны». Такой аппарат, как было подсчитано в суде, комплектуется 600 жевательными резинками и 380 «прыгунами». Впрочем, на момент совершения преступления товара там было значительно меньше. Общая стоимость похищенной жвачки и «прыгунов» превысила 15,4 тысячи рублей — преступная парочка совместными усилиями вынесла вендинговый аппарат из пивбара, полагая, что за ними никто не наблюдает. Разоблачить их помогли камеры видеонаблюдения.

Следствие решило, что парочка, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитила имущество, причинив своими противоправными действиями владельцу аппарата значительный материальный ущерб. Впрочем, в судебном заседании потерпевший заявил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он пояснил, что похитители полностью возместили причиненный ему преступлением вред, причем заплатили 40 тысяч рублей, о чем имеется расписка. Также они неоднократно просили у него прощения.

В результате владелец аппарата извинения принял, простил необычных воришек, никаких материальных и иных претензий к ним не имеет, поскольку между ними достигнуто полное примирение. Подсудимые в суде согласились на прекращение уголовного дела по тем же основаниям. Даже участвовавший в процессе помощник прокурора не стал возражать. В результате суд постановил прекратить уголовное дело и отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемых.

ИА «Орелград»