Мэрия наградит 100 авторов лучших фото с избирательных участков

В Орле стартовал необычный конкурс, связанный с процедурой голосования.

В областном центре дан официальный старт проведению конкурса на лучшую фотографию с избирательного участка. Он продлится до 13 сентября 2023 года. Конкурс начался одновременно с самой процедурой голосования – напомним, что 8,9 и 10 сентября в Орловской области проходят выборы губернатора и местных депутатов. Постановление о проведении конкурса издал мэр Орла Юрий Парахин. Согласно преамбуле документа, организован он в целях развития творческой инициативы и формирования у жителей активной жизненной позиции, привлечения внимания и формирования позитивного отношения к процессу голосования.

Конкурс на лучшую фотографию с избирательного участка проводится только на территории города Орла среди местных избирателей. Его организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Основными целями и задачами являются: привлечение внимания и повышение уровня доверия избирателей к институту выборов; повышение значимости выборов и формирование позитивного отношения к процессу голосования; поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному воздействию на активность избирателей.

Кроме того, конкурс призван помочь развитию творческой инициативы и формированию у избирателей активной жизненной позиции, отчего должна повыситься их готовность и способность участвовать в общественно-политической жизни. К участию приглашаются жители города Орла в возрасте от 18 лет. Конкурс проводится в формате онлайн-мероприятия, в рамках которого участники под единым хештегом #МойВыбор2023Орёл в социальной сети «ВКонтакте» размещают свои фотографии с избирательного участка.

«В снимках, предоставляемых на конкурс, не должно быть указания чьих-либо адресов и телефонных номеров, высказываний, несущих антигосударственный или антиконституционный смысл, — следует из положения о конкурсе. — Публикация фото с бюллетенем, на котором виден результат голосования, не допускается. Итоги проведения конкурса будут подведены 13 сентября 2023 года. Сто участников, фотографии которых наберут наибольшее количество «лайков» в социальной сети «ВКонтакте» в период с 8 до 13 сентября 2023 года, будут отмечены призами».

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»