Обвинение запросило для Панфилова и Прохорова реальные сроки

8.9.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Орловские журналисты обвиняются в вымогательстве.

Фото: newsorel.ru

Государственный обвинитель запросил для Владимира Панфилова три года лишения свободы в колонии общего режима, для Артёма Прохорова – аналогичное наказание, но меньше на шесть месяцев. Также каждого из обвиняемых предлагается оштрафовать на 100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Орловские новости».

Напомним, что известным орловским медиа-деятелям вменяется статья «вымогательство» (163 УК РФ, часть 2). Как считает следствие, Панфилов и Прохоров требовали у предпринимателя Владимира Тильмана 100 тысяч рублей – в обмен за отказ от распространения негативных материалов, связанных с его личностью.

Дело было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ по Орловской области. Подсудимые не признают своей вины.

Основную известность Владимиру Панфилову принесла авторская программа «Резюме», а также работа в Орловском издательском доме. Прохоров приобрёл популярность как администратор портала «Орлец». С февраля 2022-го года сайт заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ в связи с публикацией недостоверной информации о проведении СВО.

ИА «Орелград»


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