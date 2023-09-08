В Орле число плохих дорог обещают сократить на треть

Мэрия установила параметры дорожного ремонта вплоть до 2026 года.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города Орла от 21 декабря 2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». В частности, в новой редакции утверждена строка «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», а также актуализирован паспорт, содержащий целевые индикаторы. Общий объем финансирования программы теперь составляет 12,194 миллиарда рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом областного центра.

В 2023 году финансирование составит 3,632 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,427 миллиарда, в 2025 году – 1,193 миллиарда и в 2026 году – 3,582 миллиарда рублей. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за весь период 2022-2026 годов таковы: реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 155,38 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 33,68 процентных пункта. Добавим, что из указанной выше суммы средства Дорожного фонда Орловской области составят 7,447 миллиарда рублей. А в конце августа депутаты Орловского горсовета в первом чтении утвердили «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города».

Пресс-служба городского парламента отмечала, что это позволит «расширить направления деятельности в отношении городских автомобильных дорог, на реализацию которых возможно привлечение средств Дорожного фонда Орловской области». Согласно документу, эти средства можно будет направлять на: проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог и искусственных сооружений на них; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; приобретение дорожной техники; реконструкцию и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью.

ИА «Орелград»