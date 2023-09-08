На Орловщине стало сложнее получить субсидию на выращивание картофеля

Поправки в порядок субсидирования самозанятых внес глава региона.

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 19 декабря 2022 года № 800 «О предоставлении субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей». Поправки коснулись той части документа, которая регламентирует порядок оказания господдержки самозанятым орловцам — гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В частности, был расширен перечень документов, которые самозанятые обязаны предоставлять в органы власти для получения субсидий. Список пополнили копии документов, подтверждающих факт реализации картофеля и овощей открытого грунта. Из постановления губернатора следует, что это могут быть договоры и контракты на поставку, накладные или акты приема-передачи на реализованную продукцию. Подойдут и выписки из банка, и чеки, сформированные через мобильное приложение ФНС «Мой налог» или через сервис ФНС «Мой налог», и иные документы, подтверждающие факт реализации картофеля и овощей открытого грунта.

Кроме того, самозанятым придется по новым правилам прилагать к заявлению и копии документов, подтверждающих затраты на производство картофеля и овощей открытого грунта. В данном случае это могут быть договоры купли-продажи, товарные накладные, платежные документы, расписки в получении денежных средств (в случае заключения договоров с физическими лицами), универсальные передаточные документы, акты приема-передачи, товарные чеки и другое.

Главное, чтобы это были документы, подтверждающие факт оплаты основных средств или расходных материалов, использованных при производстве продукции, на которую предоставляется субсидия. О результатах использования самозанятыми субсидии чиновники, согласно новому документу, будут судить по объемам реализованных картофеля и овощей, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«В отношении каждого отдельного получателя субсидии точная дата завершения и конечное значение результата (конкретная количественная характеристика итогов) предоставления субсидии устанавливаются соглашением», — подчеркнуто в губернаторском постановлении. Добавим, что сумма субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, понесенных в отчетном финансовом году. Их ставки устанавливаются приказом департамента сельского хозяйства «исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в текущем году».

ИА «Орелград»