Орловцы нарастили покупки продуктов питания

В сопоставимых ценах траты на продовольствие возросли почти на два процента.

Орелстат оценил оборот розничной торговли в Орловской области в январе-июле 2023 года. Сообщается, что он сложился в сумме 106,1 миллиарда рублей, или 99,9 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Также статистики подсчитали, что в июле текущего года в регионе в целом было реализовано различных товаров на общую сумму 16,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 4,5 процента больше показателя июля 2022 года.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 48,2 процента, на непродовольственные товары – 51,8 процента, — подсчитали аналитики Орелстата. — По сравнению с январем-июлем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,8 процента, второй – уменьшилась на 1,8 процента».

Подсчитано также, что оборот розничной торговли в регионе за отчетный период времени на 97,1 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынков. А вот доля розничных рынков и ярмарок в общем торговом обороте составила всего 2,9 процента. Для сравнения, данные показатели в январе-июле 2022 года держались на уровне 97,2 и 2,8 процента соответственно. Добавим, что за семь месяцев текущего года оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей в Орловской области составил 3,2 миллиарда рублей, или 114,6 процента в сопоставимых ценах к январю-июлю 2022 года.

ИА «Орелград»