Виновник пьяного ДТП под Орлом получил условный срок

Суд решил, что еще есть шанс на его исправление без изоляции от общества.

В Орловской области вступил в силу и уже обращен к исполнению обвинительный приговор Дмитровского районного суда. Местный житель был признан виновным в совершении двух преступлений по статьям 264 и 264.1 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, его признали виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадал человек, а также в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

По первому эпизоду, связанному с пьяной ездой, мужчина получил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. По второму эпизоду о ДТП он получил 3 года лишения свободы и 3 года лишения прав. По совокупности суд окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года.

Но на основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 3 года. Это время ему дано, чтобы своим поведением доказать исправление. В течение испытательного срока суд запретил осужденному без разрешения надзорного органа менять постоянное место жительства. Как следует из материалов дела, осужденный в первом часу ночи 9 марта 2023 года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ту ночь он управлял легковым автомобилем марки «Рено Логан». Пьяный водитель превысил скорость, из-за чего автомобиль занесло и выкинуло в кювет, где он несколько раз перевернулся. При этом с переднего пассажирского сиденья на землю выпала спутница водителя. Она получила тяжелые травмы, опасные для жизни и здоровья.

Подсудимый в судебном заседании вину по эпизоду с пьяной ездой признал полностью, пояснив при этом, что вместе с пассажиркой они распили коньяк в салоне автомобиля, но при этом «пьяными не были». Вину в совершении ДТП он не признал – по его мнению, по дороге он вел автомобиль на скорости не более 50 км/ч, а вину за аварию возложил на плохую погоду, в частности на гололед. Впрочем, суд счел его вину доказанной, но дал виновнику пьяного ДТП с пострадавшим шанс на исправление. Было учтено, что осужденный извинился перед своей спутницей и оказал ей значительную финансовую поддержку.

ИА «Орелград»