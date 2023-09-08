После уголовного дела на Орловской таможне сменился начальник

Должность занял Сергей Новиков.
Теперь он будет руководить Орловским таможенным постом Курской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Новиков родился в 1970-м году в Орле. Он окончил Орловский коммерческий институт. Работает в таможенных органах с 1993-го года.
Служба началась с поста инспектора отдела охраны Орловской таможни. Перед новым назначением руководил Мирным и Курским таможенными постами.
Новиков является полковником таможенной службы. Орловец имеет шесть ведомственных наград.
Предыдущий руководитель Орловского таможенного поста подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019-2021 годах она вносила руководству предложения о премировании отдельных сотрудников, а затем требовала от них часть полученных денежных средств. Это происходило ещё до её назначения на последнюю руководящую должность.
ИА «Орелград»