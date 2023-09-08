Администрация Орла снова объявила тендер на крупный кредит

8.9.2023 | 14:00 Новости, Экономика

Теперь его берут под более крупный процент.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок. Как и в предыдущий раз, городские власти хотят одолжить 315 миллионов рублей сроком на один год.

Однако проценты по предполагаемому кредиту выросли. Теперь это 13% от общей суммы (40,95 миллиона рублей). Ранее речь шла о 9,5% (или 29,925 миллиона).

Заявки принимаются до 3 октября.

Известно, что кредит имеет стратегическое значений, так как должен хотя бы частично покрыть муниципальный долг (составляющий 2,82 миллиарда рублей). Отметим, что предыдущий тендер был приостановлен досрочно по желанию самого заказчика.

ИА «Орелград»


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