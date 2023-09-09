Безопасность орловского зерна нового урожая взята на контроль

Производителей зерна предостерегли от нарушений закона.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проводят профилактические визиты и беседы с индивидуальными предпринимателями, занимающимися производством, хранением и реализацией зерна. Как пояснили в пресс-службе ведомства, приоритет сделан на обеспечении качества и безопасности зерна нового урожая. Работа по профилактике нарушений ведется активная. В частности, такие встречи уже прошли в Урицком районе.

«Тема бесед – соблюдение правил при производстве, хранении и реализации зерна, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Главная цель профилактических мер – стимулирование добросовестного соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. Предприниматели проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, либо к принадлежащим им объектам государственного контроля».

В ведомстве добавили, что по итогам проведенных бесед производители и переработчики зерна могут оценить собственное соответствие критериям риска возможного ущерба, а также основания и способы снижения категории риска. Кроме того, им был разъяснен действующий порядок контрольно-надзорных мероприятий и рекомендован к изучению технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна».

Ранее ТУ Россельхознадзора подвели итоги деятельности в области качества и безопасности зерна за первое полугодие 2023 года.Из отчета следует, что за это время было проведено 1385 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе три плановых проверки и одна внеплановая. Всего было выявлено 524 правонарушения, составлено 15 протоколов об административном правонарушении. На виновных были наложены штрафы на общую сумму 67,5 тысячи рублей, в десяти случаях они были наказаны предупреждениями.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было проконтролировано 4,7 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Установлено, что 184,64 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без указания в сопроводительной документации сведений декларации о соответствии; 135,4 тысячи тонн не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности; 126,18 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств. Кроме того, 53,72 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без оформления деклараций о соответствии, а 4,68 тысячи тонн зерна было выпущено в обращение без сопроводительной документации.

ИА «Орелград»