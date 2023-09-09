Мценские дружинники вслед за страховкой получат форму

Соответствующие поправки внесены в целевую муниципальную программу.

Глава Мценска Николай Кочетаев внес изменения в прошлогоднее постановление администрации города об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений». В частности, актуализировано финансовое обеспечение программы. Согласно новой редакции документа, общий объем финансирования составит 148 тысяч рублей, в том числе: в 2023 году – 55 тысяч рублей, в 2024 году – 43 тысячи рублей и в 2025 году – 50 тысяч рублей.

Из них средства бюджета города Мценска составляют 128 тысяч рублей, а внебюджетные средства – 20 тысяч. Внебюджетные средства заложены в программу на 2023 год, они потребовались для обеспечения членов народной дружины «единообразной формой одежды». К слову, данная программа реализуется уже не один год. Ее основная цель — совершенствование системы профилактики правонарушений на территории города Мценска, а основные задачи: снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, а также профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции.

В бюджете города Мценска на реализацию программных мероприятий на 2022 год было предусмотрено 15 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 100 процентов. Кстати, денежные средства были направлены на страхование членов народных дружин. Анализ оперативной обстановки показал, что в 2022 году в Мценске уровень общей преступности по сравнению с предыдущим годом снизился на 7,3 процента. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, снизилось на 20 процентов (при плане 18 процентов).

Как следует из отчета администрации города, в 2022 году не были достигнуты показатели по двум индикаторам: «Снижение количества преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений» и «Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми». С другой стороны, в учреждениях и организациях города было проведено 32 разъяснительных беседы по повышению толерантного поведения в обществе, что составило 128 процентов к плановым показателям. Кроме того, количество «комиссионно-обследованных объектов террористических устремлений» составило в прошлом году 34 единицы, или 100 процентов к плану.

ИА «Орелград»