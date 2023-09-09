Чиновников обязали рассказывать орловцам о ремонте

В важной госпрограмме появился пункт об информировании граждан.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». В частности, в ней появился дополнительный раздел, представляющий собой порядок информирования граждан о ходе выполнения указанной программы, в том числе аналогичных муниципальных программ. Информировать орловцев обязаны о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Порядок информирования граждан, как следует из документа, разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств. Уполномоченным органом по информированию назначен региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Аналогичная функция о ходе выполнения муниципальных программ возложена на органы местного самоуправления.

Информирование может осуществляться в нескольких форматах. Прежде всего, это публикации в печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях теперь рекомендуется «размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использования специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом».

Второй способ – публикация аналогичной информации в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр», на официальных сайтах органов местного самоуправления и официальных страницах департамента и органов местного самоуправления в социальных сетях. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, ориентированных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей.

Также документом предусмотрено размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен «на информирование всех категорий граждан, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не являющихся пользователями социальных сетей». Информационные материалы при этом рекомендуется дополнять ссылками и QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей, на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территорий, сроках реализации проекта, местоположении и др.

ИА «Орелград»