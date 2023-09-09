В Орловской области растут сборы налогов и взносов

Объем налоговых поступлений в бюджет Орловской области увеличился на миллиарды рублей.

Управление ФНС России по Орловской области опубликовало оперативный отчет о работе по сбору налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды. Сообщается, что по итогам января-июля 2023 года в консолидированный бюджет региона в целом было собрано около 29,6 миллиарда рублей налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 4,4 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в консолидированный бюджет РФ в Орловской области удалось собрать более 24 миллиарда рублей налогов, то есть за один только июль поступления составили порядка 5,6 миллиарда.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 7,8 миллиарда рублей, что на 34,6 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — сообщает Управление ФНС. — В территориальный бюджет Орловской области мобилизовано порядка 21,8 миллиарда рублей, с превышением на 2,4 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года».

Кроме того, в Орловской области растут объемы сборов взносов в государственные внебюджетные фонды. Напомним, уже несколько лет главным администратором их доходов является налоговой служба. Так, по итогам первого полугодия в регионе было собрано около 11,1 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование. Показатель первого полугодия 2022 года был превышен тогда на 7,5 процента. А по итогам января-июля 2023 года на территории Орловской области собрано уже более 13,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 15,3 процента.

ИА «Орелград»