Число наркопреступлений в Орловской области достигло трех сотен

Большая часть из них относится к категориям тяжких и особо тяжких.

В Орловской области за семь месяцев 2023 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в целом на учет было поставлено 298 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщило в своем аналитическом отчете региональное Управление МВД России. В ведомственной информации подчеркивается, что 232 из перечисленных преступлений относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

Кроме того, 117 выявленных в регионе наркопреступлений были совершены в крупном и особо крупном размерах, а 197 преступлений были связаны непосредственно со сбытом наркотиков. В общей структуре преступности доля уголовно наказуемых правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по итогам семи месяцев текущего года составила 6,6 процента.

Также сообщается, что за отчетный период времени в Орловской области из незаконного оборота было изъято в общей сложности 6,4 килограмма наркотических средств и различных психотропных веществ. К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам за то же время было привлечено 154 человека. Правоохранительными органами в течение семи месяцев также было пресечено 386 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота.

«В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД в отчетном периоде проведено 194 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 8,9 тысячи человек, из которых 4,16 тысячи — несовершеннолетние. Также проведено 46 индивидуальных бесед», — говорится в материалах регионального Управления МВД России.

ИА «Орелград»