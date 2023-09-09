В Ливнах сделали ставку на ногтевой сервис

Местная соцзащита рассказала о предпочтениях горожан.

Вопрос о работе Центра социальной защиты населения был поднят на рабочем совещании, которое провел глава города Ливны Сергей Трубицин. Как сообщили в администрации города, с докладом выступила заведующая местным филиалом Татьяна Полякова. Она доложила, что в 2022 году жителям Ливен предлагалось 32 вида мер социальной поддержки, причем все они носили «выплатной характер». Полякова отметила, что клиентами учреждения являются более 20 тысяч ливенцев, при этом работу по оказанию государственных полномочий ведет 21 сотрудник.

«Одно из самых интересных и актуальных на сегодняшний день направлений – оказание государственной помощи на основании социального контракта, — рассказала Татьяна Полякова. — Это механизм, который направлен на стимулирование активных действий самой семьи или одиноко проживающего гражданина по преодолению трудной жизненной ситуации».

По ее словам, такая помощь очень востребована жителями Ливен, особенно по направлению «Развитие индивидуальной предпринимательской деятельности». В его рамках в 2022 было заключено 29 контрактов на общую сумму 7,9 миллиона рублей. Интересно, что в начале 2022 года размер выплаты составлял 250 тысяч рублей, а с июля 2022 года был повышен до 350 тысяч рублей.

«Предпочтение при выборе вида деятельности ливенцы отдавали парикмахерским услугам, ногтевому сервису, пассажирским и грузовым перевозкам», — уточнила Татьяна Полякова. Не менее востребованным оказалось и направление «Поиск работы». В его рамках был заключен 41 социальный контракт на сумму 1,4 миллиона рублей. Из доклада следует, что 30 человек, заключивший такой контракт, трудоустроились, а 11 получили первую выплату. Также Полякова напомнила о том, что у лиценцев имеется возможность заключения контрактов по направлениям «Преодоление тяжелой жизненной ситуации» и «Ведение личного подсобного хозяйства».

ИА «Орелград»