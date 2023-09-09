Отчет о банкротстве «РегионСпортСтроя» отложен до декабря

Суд удовлетворил ходатайство о продлении конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры конкурсного производства в отношении компании «РегионСпортСтрой». Просьба была мотивирована тем, что до сих пор не завершены обязательные мероприятия. История началась с того, что летом 2021 года ГУП «Дорожная служба» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «РегионСпортСтрой» несостоятельным.

Только в октябре того же года заявление кредитора было признано обоснованным. Арбитраж ввел в отношении должника процедуру наблюдения, а в марте 2022 года признал компанию банкротом. С тех пор и открыто конкурсное производство. Как следует из материалов дела, в рамках процедуры конкурсным управляющим была проведена инвентаризация основных средств (земельные участки и дом), инвентаризация дебиторской задолженности, денежных средств на расчетном счете и товарно-материальных ценностей.

Также была проведена инвентаризация готовой продукции и запасов. Оценка имущества должника в рамках процедуры банкротства не проводилась. С даты открытия процедуры конкурсного производства в отношении должника на его основной расчетный счет денежные средства не поступали. Проведена работа по закрытию счетов должника, направлены соответствующие заявления. Также было подано заявление об истребовании имущества и документов у бывшего руководителя. Расходы в процедурах наблюдение и конкурсного производства составили 918,1 тысячи рублей.

В настоящее время в реестр требований кредиторов предприятия-должника в третью очередь включены 11 кредиторов. Их общая сумма требований составляет 31,114 миллиона рублей. Кстати, в конце августа 2023 года в суд было подано заявление о привлечении контролирующих предприятие лиц к субсидиарной ответственности. В связи с тем, указал в своем отчете конкурсный управляющий, в настоящий момент не проведены все мероприятия, направленные на достижение целей конкурсного производства.

В частности, конкурсная масса должника еще не сформирована. Суд ходатайство конкурсного управляющего удовлетворил и продлил срок конкурсного производства в отношении «РегионСпортСтроя» до 20 декабря 2023 года, обязав к этой же дате представить отчет о проведенной процедуре.

Как уже рассказывал «Орелград», указанная компания несколько раз попадала в сводки новостей за последние годы. Так, Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку эффективности расходования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Мценске в рамках нацпроекта «Демография».

Муниципальный контракт был заключен с ООО «РегионСпортСтрой» на сумму 22,44 миллиона рублей со сроком исполнения с 1 апреля по 31 августа 2020 года. «В связи с неисполнением своих обязательств по строительству объекта заказчиком 25.06.2021 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — сообщала КСП.

Весной этого года арбитражный суд вынес решение по заявлению прокуратуры Заводского района города Орла к бывшему руководителю «РегионСпортСтроя» Максиму Корневу и привлек его к административной ответственности за неисполнение обязанности по передаче документов и материальных ценностей организации конкурсному управляющему. Сообщалось, что основанием для подачи заявления в суд послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой по обращению налоговой службы.

ИА «Орелград»