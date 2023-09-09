Орловцам рассказали, как признать дом аварийным

Полезные советы поддержала администрация губернатора Орловской области.

Орловское отделение Ассоциации юристов России выпустило памятку о порядке признания многоквартирного дома аварийным. Она появилась в свободном доступе на сайте организации. Сообщается, что статья опубликована в рамках проекта «Правовая защита без границ», реализуемого при поддержке администрации губернатора и правительства Орловской области. Напомним, что в регионе уже много лет действует система оказания бесплатной юридической помощи, поддерживаемая, впрочем, за счет казенных средств.

Что касается памятки, то она в сжатом виде дает перечень полезных советов гражданам. Орловские юристы напоминают, например, о том, что в соответствии с действующим законодательством заявление о признании МКД аварийным могут подать: собственник или наниматель жилого помещения; органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора (государственная жилищная инспекция, прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС).

«Решение о признании дома аварийным принимает только межведомственная комиссия, созданная органами местного самоуправления, — говорится в памятке. — Данное решение принимается на основании заключения специализированной организации о техническом состоянии дома. Таким образом, заявитель перед обращением в администрацию с заявлением о формировании межведомственной комиссии для решения вопроса о признании МКД аварийным должен получить заключение специализированной организации о состоянии здания».

Специализированная организация должна провести обследование и дать оценку по следующим основаниям: реальное техническое состояние несущих и ограждающих конструкций МКД; отклонения, дефекты и повреждения в процессе строительства и эксплуатации; фактические показатели качества конструктивных элементов для установления возможности их дальнейшего использования, необходимости восстановления и усиления или проведения демонтажных работ.

«После получения заключения об аварийном состоянии МКД необходимо подать заявление в орган местного самоуправления с просьбой признать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, — напоминают юристы. — После получения пакета документов межведомственная комиссия в течение 30 дней обязана провести обследование помещения, по итогам которого принимает решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или об отсутствии оснований для признания дома аварийным».

Решение межведомственной комиссии должно быть направлено в 5-дневный срок. Отказ в признании дома аварийным может быть обжалован в судебном порядке. После признания МКД аварийным органы местного самоуправления в течение 30 дней обязаны принять решение о порядке и сроках расселения граждан, проживающих в указанном доме.

ИА «Орелград»