На Орловщине стало меньше пьяных водителей

Статистика пьяного вождения немного улучшилась по сравнению с прошлым годом.

По данным Управления МВД России по Орловской области, за семь месяцев 2023 года сотрудниками ГИБДД было пресечено 1255 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде в этом году в регионе возбуждено 143 уголовных дела. Кроме того, по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 3478 материалов. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 797 человек, а еще 188 водителей были подвергнуты административному аресту.

Для сравнения, в 2022 году за семь месяцев сотрудниками ГИБДД на орловских дорогах было пресечено 1330 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду тогда было заведено 133 уголовных дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. По фактам грубых нарушений ПДД в суды было направлено 3850 материалов, в результате прав были лишены 878 водителей, а 276 человек подпали под административный арест. Указанные цифры говорят о том, что тревожная статистика пьяного вождения постепенно улучшается.

Возможно, это связано и с поэтапным ужесточением наказания за указанные преступления, курс на который взяло руководство страны. Например, в этом году была введена в практику конфискация автомобилей за пьяную езду. Как пояснили на недавно прошедшем в Орловском облсуде круглом столе, Федеральным законом от 14 июля 2022 года были внесены изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ним транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2, 264.3 УК РФ, подлежит конфискации.

Кстати, под конфискацией понимается принудительное безвозмездное изъятие автомобиля и его обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора. «Данная норма является императивной и решение о конфискации автомобиля фактически не зависит от усмотрения судьи и принимается при установлении двух условий: первое, что автомобиль принадлежит обвиняемому, и второе, что использовался им при совершении преступления. При этом стоимость автомобиля никоим образом не влияет на принятие этого решения», — разъяснили в облсуде.

ИА «Орелград»