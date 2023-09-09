Усадьба Лавровых под Орлом может стать памятником

Чиновникам рекомендовали внести ее в реестр объектов культурного наследия.

В Орле состоялось заседание научно-методического совета по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Он действует при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Глава этого ведомства Иван Алтухов председательствовал на заседании. В повестку дня был внесен вопрос о включении объекта «Усадьба Лавровых», вторая половина XVIII века, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Усадьбы расположена в селе Русский Брод Верховского района. Как было отмечено участниками заседания, она обладает признаками объекта культурного наследия.

По итогам рассмотрения вопроса члены совета рекомендовали управлению по государственной охране объектов культурного наследия включить «Усадьбу Лавровых», в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Решение было принято единогласно, а основанием для него послужила ранее проведенная оценка историко-культурной ценности указанного объекта.

По данным «Орелтаймс», еще в июле подробная историческая справка и предложение о внесении усадьбы Лавровых в список объектов культурного наследия были переданы на рассмотрение Ивану Алтухову. Сообщалось, что с соответствующей инициативой выступил председатель Совета Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Абакумов.

«Сейчас усадьба состоит из господского дома второй половины XVIII века, а также хозпостроек, конюшни и хозяйственного здания, вероятно, телятника, — такое описание приводит издание. — Известно, что в данной усадьбе в 1843-1848 годах много раз бывал и подолгу останавливался у своей первой жены Веры Беклемешевой известный мыслитель, социолог, естествоиспытатель, автор книг «Россия» и «Европа» Николай Данилевский».

Господский дом сохранился на правом берегу реки Любовши на закрытой территории русско-бродского элеватора рядом с железнодорожной станцией. Ранее он был известен только местным историкам, и только в 2022 году орловские краеведы совершили научную поездку, чтобы детально осмотреть сохранившиеся постройки. Судя по архитектуре, дом был построен во второй половине XVIII века, а затем перестроен в XIX веке.

ИА «Орелград»