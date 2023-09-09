В Орле готовы принять соотечественников из недружественных стран

Власти актуализировали программу добровольного переселения соотечественников.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Она начала действовать в 2020 году, а срок ее действия рассчитан по 2025 год включительно. Документом регламентируются правила переселения. В частности, определены приоритетные для Орловской области специальности, обладатели которых могут стать участниками программы.

В новой версии документа этот список оказался расширен, в него добавлена «промышленность». Приоритетное право, согласно поправкам, на участие в программе теперь имеют, например, студенты, обучающиеся на последних курсах обучения в профессиональных образовательных организациях или в вузах на территории Орловской области, получающие образование по очной или очно-заочной форме обучения по профессиям, специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным для региона видам экономической деятельности. В числе таковых раньше были названы здравоохранение, образование, культура и сельское хозяйство. Теперь к ним добавлена промышленность.

Также промышленность появилась в перечне для тех соискателей, кто ведет на территории Орловской области предпринимательскую, инвестиционную, а также сельскохозяйственную и производственную деятельность, либо крестьянское (фермерское) хозяйство. Причем эта деятельность «иностранными соотечественниками» на территории Орловской области должна вестись не менее 1 года на дату подачи заявки в региональное УМВД.

Отметим, что согласно новой версии программы, такие требования не предъявляются к соотечественникам, прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории нашей страны. Не будут отныне они применяться и к соотечественникам, постоянно проживающим на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц. В данном случае власти региона ориентируются на официальный перечень недружественных стран, утвержденный правительством страны.

ИА «Орелград»