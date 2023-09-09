Суд признал недействительным кредитный «интернет-договор»

Орловцу удалось отстоять свои права в споре с банком.

Орловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования орловца к АО «Райффайзенбанк» о признании кредитного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Истец указал, что в октябре 2022 года некие неустановленные лица через интернет оформили на его имя в указанном банке кредитный договор на 1,188 миллиона рублей сроком на пять лет и под 11,054 процента годовых.

«При этом полученные от банка денежные средства сразу же были переведены на счет неизвестного лица, — подчеркнули такой нюанс в пресс-службе облсуда. — По данному факту орловец обратился в правоохранительные органы, в отношении неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по которому он признан потерпевшим».

В суде же орловец заявил, что сам он кредитный договор не заключал и денег не получал, поскольку они практически мгновенно были переведены банком мошенникам. В связи с этим истец просил признать кредитный договор недействительным, однако суд первой инстанции ему в этом отказал. Он исходил из того, что договор был заключен с использованием персональных средств доступа (логин, постоянный и одноразовый пароль) истца, которые являются аналогом его собственноручной подписи.

«При этом банк не несет ответственности за последствия, наступившие в результате предоставления клиентом своих персональных данных третьим лицам, доказательств незаконности действий банка истец не представил, — из такой логики исходил суд первой инстанции. — В части дальнейшего распоряжения предоставленной суммой кредита, у банка отсутствовали правовые основания для неисполнения операций по списанию денежных средств».

Но в апелляции судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда пришла к иному выводу. Она указала на то, что банк при дистанционном заключении кредитного договора обязан учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность предоставления услуг. В данном случае, по мнению суда, банк не принял все зависящие от него меры безопасности и не учел, что «совершение операции от имени истца имело существенные признаки подозрительности ввиду практически одномоментного зачисления денежных средств на его счет и перевода денежных средств в другой банк третьему лицу».

«Поскольку кредитный договор истцом не подписывался, волеизъявление на заключение такого договора отсутствовало, кредитные денежные средства были получены не истцом, а третьим лицом, судебная коллегия пришла к выводу о недействительности данной сделки», — резюмирует пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»