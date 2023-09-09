В Орле подешевел средний продуктовый набор

Статистики проанализировали динамику цен на потребительском рынке.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в июле 2023 года по сравнению с июнем текущего же года цены на потребительские товары повысились на 0,6 процента. В том числе на продовольственные товары они увеличились на 0,6 процента, на непродовольственные товары — на 0,7 процента, а на различные платные услуги населению — на 0,4 процента. Примечательно, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за отчетный период времени составила 5691,7 рубля и снизилась по сравнению с июнем 2023 года на 1,5 процента.

По подсчетам статистиков, в структуре среднеобластной стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц наибольшую долю (24,1 процента) имеют хлеб, крупы и макаронные изделия. Далее следуют молочные продукты (21,8 процента), картофель, плоды и овощи (21,1 процента), мясопродукты (18,5 процента), рыбопродукты (4 процента), жиры (3,3 процента), сахар и кондитерские изделия (2,7 процента), яйца (1,9 процента). Доля прочих продуктов составляет 2,6 процента.

В целом в прошедшем июле стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18 253,6 рубля в расчете на месяц. Как отмечают аналитики, в данном случае было зафиксировано повышение стоимости набора по сравнению с предыдущим месяцем на 0,01 процента.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 процента (в июле 2022 года – 99,9 процента)», — говорится в докладе Орелстата.

ИА «Орелград»