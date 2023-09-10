Перечень индикаторов «алкогольного» риска утвердили в Орле

По степени риска будут судить о необходимости проверок торговцев спиртным.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление от 17 сентября 2021 года «О региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Решение принято в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. В частности, в новой редакции утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Поясним, что по таким индикаторам каждой поднадзорной организации присваивается определенная степень риска. От нее зависит частота и количество плановых проверок, от массового проведения которых государство отказалось несколько лет назад. Индикаторы риска также могут служить маркерами для проведения внеплановых проверок. В новой редакции постановление правительства региона уже вступило в силу, за исключением двух пунктов, которые вступят в силу только с 1 марта 2024 года.

В целом актуализированный перечень содержит десять пунктов. Например, индикатором риска является превышение на 20 и более процентов объема алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками, приобретенной контролируемым лицом в прошедшем квартале при отсутствии увеличения объема реализации такой продукции на 5 и более процентов за аналогичный период времени. Цифры для сравнения надзорный орган будет черпать из единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Другим важным индикатором риска, то есть возможного нарушения, является списание алкогольной продукции по основаниям, не связанным с ее реализацией, в течение календарного месяца в объеме, превышающем 20 процентов от общего объема реализованной контролируемым лицом алкогольной продукции за указанный период. Также проверяющие будут отслеживать через госсистему объемы возврата торговцами закупленной ими алкогольной продукции. Если они окажутся подозрительно большими, к торговцу могут возникнуть закономерные вопросы.

ИА «Орелград»