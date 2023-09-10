Алкоголь стал причиной трети правонарушений в Орле

В статистике правонарушений лидерство удерживает «общественное пьянство».

В Орловской области сотрудниками органов внутренних дел за семь месяцев текущего года в целом было выявлено 15 879 административных правонарушений, подпадающих под юрисдикцию федерального законодательства в рамках КоАП РФ. Отметим, что эти сведения приведены без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Лидерство по-прежнему удерживают правонарушения, напрямую связанные с употреблением алкоголя.

Так, по данным регионального Управления МВД России, из указанного количества правонарушений 4694 подпадают под нормы статьи 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Еще 1642 административных протокола за отчетный период времени было составлено по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Иными словами, примерно треть правонарушений продиктована употреблением спиртных напитков.

Кроме того, за отчетный период времени в регионе было зарегистрировано 1140 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которые предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ. А хулиганство, как правило, тоже совершается под воздействием алкоголя. По информации регионального Управлении МВД России, для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Этими сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в текущем году было выявлено 832 человека, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается криминальной ситуации в общественных местах, то она характеризуется сокращением по сравнению с прошлым годом числа зарегистрированных преступлений на 13,87 процента, в том числе на улицах — на 7,2 процента. «В структуре уличной преступности не зарегистрировано убийств, снизилось число фактов причинения тяжких телесных повреждений, разбойных нападений и краж», — говорится в информации Управления МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»