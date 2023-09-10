В Орле огласили итоги акции «Сарафан-косоворотка 2023»

Организаторы обнародовали длинный список победителей народной акции.

Орловский областной центр народного творчества подвели итоги акции, ставшей уже традиционной. Она проходила в этом году под названием «Сарафан-косоворотка 2023» и имела всероссийский охват. Любой жалеющий мог прислать для участия в акции фотографию людей в сарафане или косоворотке. Итоги активности в Центре описали так: более 95 500 просмотров публикаций, более 1500 лайков, 40 комментариев и 80 человек поделились нашими постами.

«Общий охват группы «Дизайн по-русски» превысил 21 000 просмотров за июль и 12 000 за август, — сообщили организаторы. — Для группы с числом подписчиков в 575 человек это значительный результат! SMM-щики и рекламщики могут оценить то, что вся акция прошла без накруток, серых технологий и в рекламный кабинет не было вложено ни единого рубля!».

В Центре также считают, что просмотры и другие показатели отражают неподдельный интерес зрителей и поддержку русской культуры и народных традиций широким кругом людей. «Не важно, какой мы национальности, у нас единая русская культура, единые семейные ценности и чувство Родины», — говорят организаторы. Что касается победителей и призеров, то они были определены по различным номинациям. С их полным списком можно ознакомиться на сайте Центра.

Например, специальные дипломы акции получили Курский областной Дом народного творчества в лице клуба народного костюма «Русская традиция», Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа и творческое объединение «Поэзия народного костюма» из города Гурьевска Калининградской области. Лауреатами первой степени в номинации «Сценический костюм» стали Вокальный ансамбль «Ухляночка» из Рязанской области и студия народного пения «Лелюшки» из самой Рязани. Все дипломы в электронном виде уже высланы лауреатам.

ИА «Орелград»