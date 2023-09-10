Суд обязал орловца найти и не менять работу

10.9.2023 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина нарушил условия наказания и получил последний шанс на исправление.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в пресс-службе Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотрено представление начальника Свердловского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН в отношении местного жителя. Последний ранее был признан виновным в совершении преступления и был осужден к условной мере наказания с испытательным сроком 2 года и штрафом.

Испытательный срок суд предоставил ему, чтобы осужденный своим поведением мог доказать исправление. На него был наложен ряд обязанностей. В частности, в период испытательного срока ему запретили менять постоянное место жительства без уведомления специализированного надзорного органа. Кроме того, один раз в месяц он обязан являться на регистрацию. Нарушение указанных обязанностей чревато новым наказанием.

«Осужденному установлена периодичность явки в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, однако он не явился в один из установленных дней, чем допустил нарушение режима отбывания условного наказания, выразившееся в неисполнении возложенной на него судом обязанности, — пояснили в пресс-службе Малоархангельского районного суда. — Постановлением суда продлен испытательный срок, установленный осужденному, на 1 месяц».

Кроме того, дополнен перечень ранее установленных обязанностей. В частности, условно осужденного суд обязал трудоустроиться в течение трех месяцев после вступления вынесенного постановления в законную силу. Также ему запретили менять место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»


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