Бюджету Орла придется заплатить проценты за газеты и журналы

Муниципальное учреждение проиграло суд о поставках периодики.

Арбитражный суд Орловской области изучил исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Урал-Пресс Запад» к муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Истец просил о взыскании 576,4 тысячи рублей, из которых 545,9 тысячи рублей составила задолженность по договору поставки и 30,5 тысячи рублей — неустойка за просрочку. Причем истец просил и в дальнейшем начислять неустойку, пока учреждение с ним окончательно не расплатится.

Кстати, ответчик иск признал, но просил суд о снижении судебных расходов «до разумных пределов». Рассмотрев материалы дела и заслушав представителей сторон, суд установил следующее. В марте 2022 года между МКУК «ЦБС г. Орла» и ООО «Урал-Пресс Запад» был заключен договор поставки периодических изданий. Цена договора составила 556,8 тысячи рублей. В марте-апреле 2022 года истец поставил ответчику товар на сумму 545,9 тысячи рублей, который был принят без разногласий. Однако муниципальное учреждение всю эту сумму оплатить вовремя, видимо, не смогло.

Напомним, что финансируется оно из бюджета города, и его финансовые возможности напрямую зависят от того, когда и сколько денег выделит ему городская казна. Урегулировать спор в досудебном порядке оказалось невозможно, поэтому поставщику пришлось идти в суд. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитраж решил требования удовлетворить. При этом были произведены некоторые расчеты, так как совсем небольшую часть долга бюджетники все-таки погасили.

В результате суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла» в пользу компании «Урал-Пресс Запад» 565,2 тысячи рублей, из которых задолженность составила 528,1 тысячи рублей. А еще 37,1 тысячи рублей – это проценты за пользование чужими денежными средствами за просроченный период.

Также суд постановил производить дальнейшее взыскание процентов по день фактического исполнения обязательства, причем рассчитываться они будут, исходя из суммы долга и ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды. Проценты будут начисляться за каждый новый день просрочки от невыплаченной в срок суммы и, видимо, лягут дополнительным бременем на казну города.

ИА «Орелград»