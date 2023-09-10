В Ливнах назвали главную причину пожаров

Возгорание огня зачастую связано с пренебрежением граждан.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос о пожарной безопасности стал одним из ключевых в повестке дня рабочего совещания, прошедшего в мэрии. С докладом по нему выступил исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливны и Ливенскому району Максим Душевин. Согласно озвученной им статистике, всего на указанной территории в текущем году зарегистрировано 34 пожара, в том числе техногенные пожары – 14, пожары, связанные с горением мусора — 16, связанные с горением сухой травы — 4.

«В результате пожаров погибло два человека, травмировано три человека, — доложил Максим Душевин. — Основное количество пожаров происходит по причинам, связанным с аварийным режимом работы электрооборудования. В жилом секторе наибольшее число пожаров происходит по причине неисправности электропроводки, так как превышен срок ее эксплуатации и допущено пренебрежение в ее обслуживании, а также из-за нарушений при эксплуатации печного оборудования».

Докладчик также отметил, что для стабилизации обстановки в городе и районе на постоянной основе проводится целенаправленная надзорно-профилактическая работа. Участвуют в ней и сотрудники полиции, и добровольные пожарные. Они проводят подворовые обходы и инструктируют местное население. А при выявлении нарушений требований пожарной безопасности об этом незамедлительно информируются местные власти и заинтересованные службы, в том числе газовая, электро- и соцзащиты.

«Кроме инструктажа активно ведется работа через социальные сети, на телевидение, на радио, в печатных изданиях, — добавил докладчик. — Во взаимодействии с полицией проводятся превентивные мероприятия с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, без определенного места жительства с целью предотвращения совершения преступлений, административных правонарушений, в том числе умышленных действий по уничтожению или повреждению имущества путем поджога».

ИА «Орелград»