Областные дорожники выяснили отношения в суде

В роли истца и ответчика выступили две государственные компании.

Арбитражный суд рассмотрел спор, участниками которого стали две государственные компании Орловской области. Иск подало государственное унитарное предприятие «Дорожная служба», а ответчиком стало казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Истец поставил вопрос о взыскании с ответчика 863 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме, а вот ответчик их не признал.

Как установил суд, еще в августе 2020 года между ГУП «Дорожная служба» и КУ «Орелгосзаказчик» был заключен государственный контракт. В соответствии с ним «Дорожная служба» приняла на себя обязательства по выполнению ремонта автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Однолуки — Фатнево — Пальчикова в Болховском районе. Стоимость контракта составляла 90,7 миллиона рублей.

Для исполнения контракта была привлечена субподрядная организация ООО «Стройсервис+», с которой также был заключен договор. Причем стоимость работ по нему составляла 85,22 миллиона рублей. В процессе производства работ были выявлены дефекты. В ходе их исправления и приведения автодороги к нормативным параметрам (было проведено выравнивание продольного профиля и поперечных профилей) увеличился выравнивающий слой пористой асфальтобетонной смеси, что привело к перерасходу данного материала.

Стоимость дополнительно выполненных «Стройсервис+» в рамках договора работ составила 4,75 миллиона рублей. «Дорожная служба» отказала субподрядчику в добровольной оплате дополнительных работ, но тот отсудил у нее стоимость этих работ в арбитраже. После этого «Дорожная служба» обратилась в арбитражный суд за защитой своих прав и потребовала взыскать с «Орелгосзаказчика» денежные средства за дополнительные работы, то есть взысканные ранее с нее 4,75 миллиона рублей. «Дорожная служба» выиграла, суд взыскал в ее пользу указанную сумму.

В рамках нового процесса «Дорожная служба» потребовала взыскать еще и проценты за пользование чужими денежными средствами, которые, по ее расчетам, составили 863 471 рубль. Невозможность урегулировать спор в досудебном порядке послужила основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Заявление было удовлетворено в полном объеме. Арбитраж также распорядился выдать исполнительный лист на основании заявления взыскателя по вступлении решения в законную силу.

ИА «Орелград»