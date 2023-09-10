Орловских заключенных подвергли психокоррекции

Режимные учреждения региона присоединились к всероссийской акции «Жизнь».

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, режимные учреждения региона присоединились к проведению всероссийской акции «Жизнь», Она приурочена к Всероссийскому дню предотвращения самоубийств, является ежегодной и проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона на постоянной основе. В ведомстве считают, что указанная акция и другие подобные ей мероприятия помогают осужденным по-иному взглянуть на собственные проблемы, желания, тревоги и найти свои способы их решения.

В УФСИН также говорят, что текущая акция «направлена на профилактику деструктивного поведения у осужденных посредством формирования твердых жизненных позиций, развития уверенности в себе и формирования позитивного взгляда на преодоление трудностей».

В частности, активное участие в проведении акции приняли сотрудники психологических лабораторий режимных учреждений. Сообщается, что они подготовили целый комплекс различных мероприятий психокоррекционного характера, который включает в себя и лекции, и занятия, и индивидуальные беседы с заключенными, и просмотры видеофильмов, и тренинги.

«Также в библиотеках учреждений для осужденных организованы выставки информационно-агитационных стендов, рассказывающих о профилактике совершения членовредительства, — добавили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. — В подготовке информации и оформлении материалов по данной тематике активное участие приняли и сами осужденные. По кабельному телевидению учреждений демонстрируются тематические ролики».

ИА «Орелград»