Стали известны первые результаты выборов губернатора Орловщины

Лидирует Андрей Клычков.

По предварительным данным, действующий глава, кандидат от КПРФ, набрал 73,38% голосов. Далее идёт Владислав Числов (ЛДПР) с 13,26% голосов, на третьем месте – Светлана Ковалёва («Новые люди») – 10,59% голосов. Об этом сообщает «РИА Новости» по итогам обработки ЦИК РФ 1,44% протоколов.

По информации областной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах губернатора составила 52,88%. Таковы данные на 18 часов 10 сентября.

Параллельно с губернаторскими прошли и муниципальные выборы. В 16 районах выбирали 26 депутатов местных собраний.

В регионе работало 682 избирательных участка. В списки избирателей включили 598 349 человек, из них 13 918 получили возможность проголосовать впервые.

ИА «Орелград»