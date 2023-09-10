В Орле открылась выставка в честь Льва Толстого

Мероприятие проводится под названием «Мыслитель, просветитель, художник слова».

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки имени Бунина открылась и по 14 сентября 2023 года будет работать выставка «Мыслитель, просветитель, художник слова». Как пояснили организаторы, она посвящена 195-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, чье имя, конечно, известно по всему миру. Это вообще один из наиболее известных русских писателей, публицист, просветитель, религиозный деятель и классик мировой литературы.

«Несколько лет подряд он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но отказался от ее получения, а впоследствии отказался от дальнейших номинаций, — подчеркнули в областной библиотеке имени Бунина. — Сложно переоценить влияние Толстого на русскую культуру, еще при жизни он был признан главой русской литературы. За свою жизнь писатель создал более 170 произведений, вышедших тиражом более чем 436 млн. экземпляров и был самым издаваемым в СССР».

На выставке представлены не только произведения самого Льва Николаевича, но и издания, связанные с его жизнью. Например, среди экспонатов можно найти литературно-публицистические материалы, в том числе воспоминания старшей дочери писателя Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой «Дневник» и старшего сына Сергея Львовича Толстого «Очерки былого».

Также вниманию посетителей выставки представлены романы Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая» и «Лев в тени Льва». Они основаны на документальном материале и рассказывают о семейной драме Толстого, о его взаимоотношениях с женой и детьми. Среди экспонатом имеются и воспоминания Кузминской (прототипа Наташи Ростовой из романа «Война и мир») «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне».

«Жизненные взгляды прозаика, который, будучи потомственным дворянином, сам запрягал лошадей и пахал землю, по сей день вызывают неподдельный интерес у читателей всего мира, — добавляют в «Бунинке». — Творчество Льва Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом реализме, он оказал сильное влияние на развитие реалистических традиций в мировой литературе. Произведения Льва Николаевича многократно экранизировались и инсценировались; его пьесы ставились на сценах всего мира».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»