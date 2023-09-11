КСП одобрила поправки в «программу цифровизации»

Контрольно-счетной палатой проведены экспертизы проектов изменений госпрограмм.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, сотрудниками этого ведомства проанализированы предлагаемые изменения госпрограмм «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» и «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Аудиторы считают, что проекты постановлений не противоречат требованиям действующего законодательства, не затрагивают структуру и цели государственных программ.

«Корректировки, вносимые в госпрограммы, коснутся финансового обеспечения реализации госпрограмм и целевых индикаторов (ожидаемых результатов государственных программ), — отметили в КСП. — На проекты постановлений даны положительные заключения с учетом рекомендаций контрольного органа. Так, принятие проектов постановлений потребуют внесение изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части перераспределения ассигнований между мероприятиями подпрограмм и пересмотр плановых значений индикаторов с учетом фактически достигнутого значения».

В частности, программа развития информационного общества взяла старт на территории региона в 2020 году. Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Как следует из пояснительной записки, проект поправок подготовлен в целях реализации Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Вносимые изменения направлены на «формирование у сотрудников органов исполнительной власти Орловской области компетенции в сфере использования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

Объемы финансирования указанной государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. В частности, после внесения оправок общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составит 1,98 миллиарда рублей. Из них средства областного бюджета составят 1,888 миллиарда рублей, федерального бюджета – 92 миллиона. Финансирование со стороны местных бюджетов не требуется, привлечение внебюджетных средств не предусмотрено.

Одной из задач программы также является формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях. Другая задача — обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети государственной автоматизированной системы «Правосудие». Также запланирована автоматизация функций регионального регулятора по сбору, публикации и контролю информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями, и автоматизация процессов и процедур документационного обеспечения управления в органах исполнительной власти специальной компетенции Орловской области.

Кстати, в стенах областной администрации в рамках программного финансирования предусмотрена замена устаревших и выведенных из эксплуатации средств вычислительной техники, средств защиты информации и оргтехники». Кроме того, взят курс на создание защищенного контура сети передачи данных органов государственной власти и локальной вычислительной сети администрации Орловской области в соответствии с законодательством в сфере защиты информации РФ.

ИА «Орелград»