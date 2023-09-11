Клычкова поддержали обвиняемые и подсудимые

Подведены итоги выборов в следственном изоляторе № 1 города Орла.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в следственном изоляторе №1 города Орла состоялись выборы губернатора. Для этого была создана инициативная группа по подготовке и проведению выборов. Также было налажено тесное взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по Советскому району. Последняя своим решением традиционно сформировала в СИЗО-1 избирательный участок № 747. Сообщается, что на третий день голосования, то есть 10 сентября 2023 года, этот участок посетили уполномоченный по правам человека Наталия Балашова и председатель облизбиркома Лилия Пиняева.

«Свыше 250 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, содержащихся в следственном изоляторе города Орла, а также осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста приняли участие в голосовании», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

Согласно данным системы ГАС «Выборы», всего участковой избирательной комиссии было выдано 270 бюллетеней, из которых на руки обитателям СИЗО-1 выдали 255 – ровно по списку избирателей, уточненному на день голосования. Оставшиеся 15 бюллетеней были погашены. Действительным был признан 241 бюллетень, а 14 комиссия признала недействительными. В результате 131 голос, или 51,37 процента был отдан за Андрея Клычкова, кандидата в губернаторы от КПРФ. Светлана Ковалева, выдвинутая партией «Новые люди», набрала в СИЗО-1 23,14 процента (59 голосов), за Владислава Числова от ЛДПР был подан 51 голос, или 20 процентов.

«В Управлении регионального ведомства была проведена работа по подготовке к выборам: организована встреча с председателем Избирательной комиссии Орловской области, создана рабочая группа по проведению выборной кампании, утвержден план основных организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области», — акцентировали в пресс-службе УФСИН.

ИА «Орелград»