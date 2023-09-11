В Орле почтили память Феликса Дзержинского

11.9.2023 | 19:20 История, Новости

Сегодня отмечается 146 лет со дня его рождения.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

По традиции в этот день сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Орловской области возложили цветы к памятнику основателю и первому председателю ВЧК-ОГПУ. Также участие в мероприятии приняли ученики подшефного лицея № 32 имени Воробьёва.

Кроме того, школьники посетили комнату истории Управления, где они познакомились с биографией Дзержинского и основными этапами развития органов государственной безопасности нашей страны. Ученики лицея увидели документы и письма, а также редкие архивные фотографии, которые хранятся в музее.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области
Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

ИА «Орелград»


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