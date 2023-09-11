За «Жилищное управление Орла» взялась полиция

Ранее учреждение проверила прокуратура.

В свою очередь, орган надзора отреагировал на материалы проверки Контрольно-счётной палаты города, опубликованные около месяца назад. КСП проверяла деятельность «Жилищного управления города Орла» за весь минувший год и январь – май текущего.

В итоге в работе управления нашли массу недостатков. Например, КСП установила, что неправомерные действия должностных лиц привели к «недобору» в размере 12 миллионов 698 тысяч 510 рублей. Городской бюджет должен был получить эти средства как плату за наём помещений. Однако этого не произошло, так как цена аренды назначалась без учёта расположения, качества и благоустроенности жилья (несмотря на положение, утверждённое горсоветом).

Также управлению вменили в вину неэффективное расходование бюджетных средств на оплату работ по двум муниципальным контрактам на общую сумму 547 тысяч 500 рублей. При всём этом дебиторская задолженность учреждения составила 10 миллионов 983 тысяч 600 рублей.

В прокуратуре установили, что ответственные лица городской администрации не осуществляли контроль за деятельностью учреждения должным образом. В связи с этим мэру Орла внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, надзорное ведомство направило материалы своей проверки в Управление МВД по городу Орлу. В настоящее время полиция организовала собственную процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что по инициативе прокуратуры суд отменил постановление о прекращении дела Юрия Парахина.

ИА «Орелград»