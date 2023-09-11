Орловский бизнес предостерегли от искусственного повышения цен

Чиновники всерьез побеседовали с представителями бизнес-сообщества.

В прокуратуре Орловской области состоялась рабочая встреча с крупнейшими производителями, поставщиками, продавцами, в том числе руководителями розничных сетей. Мероприятие провел заместитель прокурора области Сергей Панкратов. Участие во встрече также приняли представители Роспотребнадзора, Орловского УФАС, профильных департаментов областного правительства. Один из докладов представила начальник отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков УФАС Наталия Аксенова, его краткую версию приводит ведомственная пресс-служба.

В своем выступлении она отметила, что публичное заявление о планируемом поведении на товарном рынке недопустимо, поскольку может привести к нарушению антимонопольного законодательства. В этой связи Наталия Аксенова напомнила недавнюю ситуацию с «Орловским хлебокомбинатом». Напомним, что генеральный директор этого предприятия, выступая в прессе, сообщил о возможном скором повышении цен на хлебобулочную продукцию. Его высказывания оценило Орловское УФАС, которое официально предостерегло его от прогнозных высказываний о возможном подорожании производимой продукции.

Наталия Аксенова также сообщила в своем докладе, что рынки розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами Орловской области в основном являются конкурентными, с большим количеством участников. Однако при этом, по ее словам, по итогам 2022 года в ряде районов региона были выявлены участники рынка, занимающие долю 25 процентов и более от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами.

«Таким организациям запрещено открывать новые магазины в границах соответствующих районов, о чем соответствующие хозяйствующие субъекты и главы районов были уведомлены», — отметили в пресс-службе Орловского УФАС России. Подобные «монополисты» в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона о торговле не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующих административно-территориальных образований дополнительную площадь торговых объектов.

«Сергей Панкратов также отметил, что предприниматели должны придерживаться ответственного, социально ориентированного рыночного поведения, — говорится в официальной информации с совещания. — Недопустимо создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса, и завышения цен. По итогам совещания в целях защиты прав граждан, пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цены на социально значимые продукты первой необходимости Сергей Панкратов объявил производителям и поставщикам предостережения о недопустимости нарушений законов в сфере ценообразования и о защите конкуренции».

ИА «Орелград»