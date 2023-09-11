Орловчанка лишилась почти полумиллиона при покупке авто

Женщина пыталась сэкономить.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Пострадавшая – 39-летняя жительница Северного района.

Женщина подыскивала себе автомобиль и нашла подходящее предложение на одном из сайтов. Импортная машина продавалась по привлекательной цене. Орловчанка связалась с продавцом в мессенджере и выяснила, что автомобиль, якобы, находится на территории Дальневосточного федерального округа.

Ей предложили заранее оплатить полную стоимость (445 тысяч рублей). Покупательница согласилась. Однако после этого продавец удалил переписку и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, части третьей («мошенничество, совершённое в крупном размере»). В настоящее время в его рамках проводятся необходимые мероприятия.

«Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько Вы ему доверяете. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам, Вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится», — напомнили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»