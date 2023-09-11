Орловец сбросил в пруд мёртвого телёнка

Нарушителя привлекли к ответственности.

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, инцидент произошёл в Новодеревеньковском районе в деревне Васильевка. В ведомство пожаловались местные жители.

Они рассказали, что их односельчанин, владеющий подсобным хозяйством, позволил себе выбросить в местный пруд тело телёнка. Ведомство провело выездную проверку. Информация подтвердилась.

Кроме того, Россельхознадзор выявил в хозяйстве другие нарушения правил содержания крупного рогатого скота. Территория не была огорожена, сооружение, где находились телята, построили и оборудовали недоброкачественно. Также фермер не создал условия для обеззараживания навоза.

Помимо всего прочего, не всё поголовье животных оказалось зарегистрировано в «Верховском межрайонном центре ветеринарии». Это является нарушением федерального законодательства.

В итоге на данный момент Россельхознадзор предупредил гражданина об ответственности и выдал ему требование об устранении нарушений.

ИА «Орелград»