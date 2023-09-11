Прокуратура отреагировала на видеообращение орловцев

По дому на Раздольной, 72, проведут проверку.
Несколько дней назад жильцы опубликовали видеообращение в группе «Инцидент | Орел». Они пожаловались на состояние своего дома, а также на бездействие своей управляющей компании «ЖЭУ №22». Обращение адресовалось прокурору Орловской области Алексею Тимошину.
В частности, орловцы указали, что отмостка многоквартирного дома находится в ненадлежащем состоянии, подвал заливается, при этом вода подмывает фундамент. «Я не знаю, сколько лет просим… Просто годы… Ноль внимания», — высказалась одна из орловчанок.
Пока что в прокуратуре Орловской области сообщили о назначении соответствующей проверки. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.
К проверке привлекут официальных представителей уполномоченных органов контроля.
ИА «Орелград»