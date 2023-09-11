Прокуратура отреагировала на видеообращение орловцев

11.9.2023 | 12:10 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

По дому на Раздольной, 72, проведут проверку.

Фото: vk.com/orel_onlain

Несколько дней назад жильцы опубликовали видеообращение в группе  «Инцидент | Орел». Они пожаловались на состояние своего дома, а также на бездействие своей управляющей компании «ЖЭУ №22». Обращение адресовалось прокурору Орловской области Алексею Тимошину.

В частности, орловцы указали, что отмостка многоквартирного дома находится в ненадлежащем состоянии, подвал заливается, при этом вода подмывает фундамент. «Я не знаю, сколько лет просим… Просто годы… Ноль внимания», — высказалась одна из орловчанок.

Пока что в прокуратуре Орловской области сообщили о назначении соответствующей проверки. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.

К проверке привлекут официальных представителей уполномоченных органов контроля.

ИА «Орелград»


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