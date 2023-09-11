Орловские приставы оставили в покое 2 тысячи участников СВО

Исполнение производств в их отношении приостановлено.

Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Решение принято в связи с нормами федерального законодательства. Речь идёт о более чем двух тысячах исполнительных производств.

Тем не менее, для некоторых категорий должников не делают поблажку даже в связи с участием в специальной военной операции. Льгота не распространяется на исполнительные производства по алиментам и по возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Чтобы воспользоваться такой приостановкой, гражданину, заключившему контракт на военную службу, нужно направить соответствующее ходатайство в подразделение ФССП по месту исполнительного производства. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

ИА «Орелград»