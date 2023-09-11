В Орле парень украл деньги у одной девушки и перевёл другой

Подозреваемому 23 года.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, в деле два эпизода. Кстати, предполагаемый преступник – не орловец, а житель Тульской области.

В одном из случаев он попросил у администратора орловского хостела её личный сотовый телефон. Когда «трубка» оказалась в его руках, парень воспользовался приложением мобильного банка и похитил с чужого счёта 9200 рублей.

Ещё в одном случае злоумышленник познакомился с девушкой в баре. Действуя аналогичным образом, он украл уже 14 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, преступник перевёл средства на банковский счет своей знакомой. При этом он выдавал их за свои собственные. Деньги он не оставил девушке, а использовал сам, по собственному усмотрению.

Уголовными делами занимается отдел полиции по Заводскому району Орла. Они возбуждены по статье «кража». Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что орловчанка, пытаясь сэкономить при покупке автомобиля, лишилась почти полумиллиона рублей.

ИА «Орелград»