Суд отменил постановление о прекращении дела Юрия Парахина

Это сделано по ходатайству прокуратуры.

Информацию сообщили в надзорном ведомстве. Речь идёт об уголовном деле, которое возбуждалось в связи с нарушениями, допущенными при строительстве дороги по улице Мира в деревне Кондырева (в Орловском муниципальном округе).

Обвинения по статье 255 УК РФ, часть 3 (злоупотребление должностными полномочиями), предъявили Юрию Парахину. Сейчас он является мэром Орла, а на момент строительства дороги работал в должности главы администрации Орловского района.

Как отмечает прокуратура, следствие прекращало это дело «в отношении указанного должностного лица» неоднократно. Последнее такое процессуальное решение выносилось в июле текущего года.

Тем не менее, орган надзора не согласился с позицией следствия и направил в суд своё ходатайство об отмене прекращения дела. На данный момент оно уже удовлетворено, однако судебный акт ещё не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»