В Орле отключили горячую воду в 22 домах

Предоставление услуги возобновится только в 20:00.
Такую информацию сообщили в пресс-службе орловского филиала АО «Квадра». Перебои с горячим водоснабжением связаны с плановыми ремонтными работами на теплосетевом оборудовании.
Речь идет о следующих адресах:
- улица Гагарина, 49, 51;
- улица Розы Люксембург, 52, 54;
- улица Нормандия-Неман, 93, 99, 101;
- улица Левый берег Оки, 51, 51а;
- улица Черкасская, 13, 15, 64, 64-А, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;
- переулок Воскресенский, 38.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в течении этой рабочей недели продолжат действовать ограничения движения, введённые в Орле на перекрёстке улиц Салтыкова-Щедрина и Полесской. Там проводится срочная замена участка квартальной тепловой сети.
ИА «Орелград»