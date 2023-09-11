В Орле отключили горячую воду в 22 домах

11.9.2023 | 10:54 ЖКХ, Новости

Предоставление услуги возобновится только в 20:00.

Фото: vk.com/orel_quadra

Такую информацию сообщили в пресс-службе орловского филиала АО «Квадра». Перебои с горячим водоснабжением связаны с плановыми ремонтными работами на теплосетевом оборудовании.

Речь идет о следующих адресах:

  • улица Гагарина, 49, 51;
  • улица Розы Люксембург, 52, 54;
  • улица Нормандия-Неман, 93, 99, 101;
  • улица Левый берег Оки, 51, 51а;
  • улица Черкасская, 13, 15, 64, 64-А, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83;
  • переулок Воскресенский, 38.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в течении этой рабочей недели продолжат действовать ограничения движения, введённые в Орле на перекрёстке улиц Салтыкова-Щедрина и Полесской. Там проводится срочная замена участка квартальной тепловой сети.

ИА «Орелград»


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