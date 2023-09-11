Пятеро орловских педагогов удостоились премий президента РФ

11.9.2023 | 17:15 Новости, Образование

Они получат по 200 тысяч рублей.

Новость сообщил глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

В список премированных попали:

  • учитель биологии лицея №4 города Орла Ирина Морозова,
  • учитель русского языка и литературы Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Татьяна Ровенская,
  • учитель основ религиозных культур и светской этики и основ духовно-нравственных культур народов России школы №35 города Орла Ирина Самойлова,
  • учитель технологии средней школы №2 города Мценска Ольга Старых,
  • учитель физики и информатики Троицкой средней школы Орловского муниципального округа Евгений Сурков.

Отметим, что 2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника. В связи с этим президент России Владимир Путин своим указом увеличил количество учителей – получателей ежегодную специальную премию за достижения в педагогической деятельности.

В этом году её впервые получили 1250 человек (против 1000 человек годом ранее). Каждого ожидает единоразовая выплата в 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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