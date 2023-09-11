Орловчанке дали полгода несвободы за фальшивый диплом

Осуждённая – жительница Покровского района.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. Женщина поплатилась свободой за использование поддельного документа о высшем образовании. Обвинения предъявили по соответствующей статье (327 УК РФ, часть 3).

Суд установил, что орловчанка приобрела поддельный диплом о высшем профессиональном экономическом образовании. В отношении продавца этого документа также проводится уголовное преследование, которое выделено в отдельное производство.

Женщина использовала диплом, чтобы устроиться на работу в качестве главного бухгалтера бюджетного учреждения Орловской области. Известно, что оно находится в посёлке Покровском.

Дело возбудили по материалам прокурорской проверки. В итоге суд назначил орловчанке наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Ранее стало известно, что орган надзора проводит проверку после видеообращения жильцов дома на Раздольной улице.

ИА «Орелград»