В Ливнах участников СВО поддержат из резервного фонда

Власти города расширили перечень разрешенных резервных расходов.

Глава Ливен Сергей Трубицин внес изменения в «Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ливны». В документе появился дополнительный пункт, которым расширяются виды разрешенных затрат. Отныне из резервного фонда города дозволено предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.

Речь идет о мере поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей за счет местной казны. Решение о ее введении власти города приняли ранее. Средства резервного фонда также необходимы на случай непредвиденных трат. Например, из него выделяют деньги на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на помощь погорельцам и др. Кстати, общий объем средств резервного фонда администрации города Ливны, установленный решением горсовета народных депутатов на 2023 год, составляет 1,7 миллиона рублей.

В мэрии также сообщили, что на прошедшей сессии городского парламента большинством голосов народные избранники поддержали проект решения, представленный начальником юридического отдела администрации города Ливны Ириной Ивлевой. Проектом предлагалось установить единовременную денежную выплату муниципальным служащим, заключившим контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции, в размере шестимесячного денежного содержания по занимаемой должности. Выплата регламентирована уже разработанным мэрией «Порядком предоставления единовременной денежной выплаты муниципальному служащему, заключившему контракт».

ИА «Орелград»